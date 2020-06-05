شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان ماكاو فى الصين 3 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان ماكاو IFFAM في الصين والذي ينطلق احتفالا بالحياة والشاشة الكبيرة، وبحسب الموقع تم الإعلان عن مواعيد المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، ويأتى ذلك بعدما عانت الصين من تضرر كبير بسبب فيروس كورونا وما ترتب عليه من غلق لدور السينما الأمر الذي جعل صناع فيلمي Enter the Fat Dragon وLost In Russia عرضهما على الإنترنت، والأمر لم يقتصر فقط على الصين، حيث كانت شركة الإنتاج السينمائى الأمريكية "بارامأونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" فى إيطاليا بسبب فيروس "كورونا" وقتها.

يذكر أنه أعيد فتح أكثر من 500 شاشة سينما في الصين، ويعد هذا العدد هو نسبة 5% فقط، من إجمالى دور العرض الصينية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وأظهرت البيانات من شركة ماويان لتذاكر القطاع الخاص أن الأماكن فتحت أبوابها في خمس مقاطعات.

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في سياق مختلف لم تسنح الفرصة لانطلاق مهرجان كان السينمائي حيث أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذى عادة يقام على هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته على الإنترنت، وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمى من إدارة المهرجان ففى هذه الأوقات الصعبة التى يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفى وجهات النظر الهشة التى تتشكل لعالم السينما، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان فى هذا التوقيت الصعب.

وفي سياق متصل، كشف القائمون على مهرجان كان السينمائي عن انضمام المخرجة المصرية آيتن أمين، بفيلمها "سعاد SOUAD" للقائمة النهائية للأفلام المختارة فى الدورة 73 الملغاة بسبب تفشى فيروس كورونا وظهرت المخرجة المصرية وسط قائمة الترشيحات للدورة الجديدة من المهرجان السينمائي، والتي شهدت الكثير من المخرجين العالميين والعرب، لتزين القائمة بفيلمها المصري "سعاد".