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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى دعوة للتفاؤل: اضحك يمكن نلاقى ضحكة آخر النهار والان مع تفاصيل الخبر
فى سياق آخر كان الفنان صلاح عبد الله طلب من جمهوره فى إحدى تغريداته بعدم نطق كلمة كورونا وتسميتها باسم "اللى ما تتسماش"، وغرد صلاح، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بلاش نقول اسمها.. أرجوكم بلاش.. يا ريت نسميها (اللي ماتتسماش).. عن الكورونا أتحدث".
واعتاد الفنان صلاح عبد الله على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة من خلال رباعيات يقوم بتأليفها ونشرها من فترة لأخرى، يعلق بها على العديد من الأحداث مثلما حصل مؤخراً مع كتابته عبر حسابه على إنستجرام عن فيروس كورونا والوضع الحالي الذى يعيشه العالم بسببه، حيث قال عن ذلك: "عجبى عليك يا زمن خل، خلى التباعد حل، والتواصل بالكلور والكحول، والربيع العربي اتنقل للى بلونا بيه، وليلتنا إيه؟!، ليلتنا فل".
وظهر صلاح عبد الله فى شهر رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه على قناة ON، وحقق نجاحاً كبيراً دفع القائمين عليه للاعلان عن تقديم جزء ثانى فى رمضان 2021، كما شارك صلاح عبد الله فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وتم عرضه فى شهر رمضان أيضا.
وفى سياق متصل ينتظر صلاح عبد الله استئناف تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم ونضال الشافعى، بعد توقفه وتاجيل عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021.
صلاح عبد الله
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