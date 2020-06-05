شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر مع صديقته مورجان براون في جولة “بالعجل” فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد النجم جيرارد بتلر وهو مع صديقته مورجان براون وهما يقومان بجولة في شوارع كاليفورنيا بالدراجات وظهرا الثنائي وهما يرتديان اطقم حماية الراس من الصدمات، لكنهما تجاهلا ارتداء الكمامات وهي الاختيار الأنسب للحماية من فيروس كورونا خارج المنزل.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من رصد موقع ديلي ميل النجم جيرارد بتلر وصديقته علي الشاطئ، حيث كان اللافت للنظر هو أن الثنائي تبادلا القبلات والأحضان علي الرمال ووسط رواد الشاطئ في ماليبو بكاليفورنيا مع بداية تقليل قيود فيروس كورونا، متناسيين تماما قواعد السلامة من فيروس كورونا بالحفاظ علي المسافات وارتداء الكمامات، وحصر بتلر علي الاستمتاع بوقته وبالشمس وركوب الأمواج.

وهي ليست المرة الأولي التي ترصد عدسات المصوريين النجم جيرارد بتلر وهو يقضي بعض الوقت مع صديقته مورجان براون في ماليبو دون الإلتزام بمعايير السلامة.

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آخر أعمال بتلر كان مشاركته فى بطولة "Angel Has Fallen" مع عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم لتأتى تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

يذكر آن فيروس كورونا وضع العديد من النجوم تحت ضغط شديد سواء بسبب الحظر آو بسبب تسبب توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات.