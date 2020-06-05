شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حقيقة إسلام نجيب الريحانى على يد الشيخ محمد رفعت فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" تفاصيل علاقة الشيخ محمد رفعت بأهل الفن ، وخاصة أسرار الصداقة التى جمعته بالفنان الكبير نجيب الريحانى.

ويستكمل برنامج حكايات زينب فى حلقته الجديدة ما بدأه فى الحلقة السابقة من مجموعة حكايات تحت عنوان" المشايخ وأهل الفن" تتناول العلاقة بين عدد من الأئمة والمواقف التى جمعتهم بالفنانين.

وكشفت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب فى الحلقة الجديدة تفاصيل العلاقة بين الشيخ محمد رفعت والريحانى وحقيقة إسلام الفنان الكبير على يد صديقه الذى حباه الله بحنجرة ذهبية أطربت العالم بجمال القرآن.

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ويعرض البرنامج جزء من مذكرات الريحانى وما كتبه عن تأثره بالقرآن وتأثير صوت الشيخ محمد رفعت عليه.

كما أشارت عبداللاه إلى تفاصيل ما كشفته الحاجة هناء حسين حفيدة الشيخ محمد رفعت عن علاقة جدها بأم كلثوم وعبدالوهاب وليلى مراد وكبار الأدباء والمفكرين والفنانين فى عهده وتفاصيل الجلسات التى جمعتهم فى بيته الذى كان ملتقى فكرى وثقافى ومجمع أديان يجمع بين القساوسة والمشايخ.

كما تكشف الحلقة حقيقة إسلام الفنان الكبير نجيب الريحانى على يد صديقه الشيخ رفعت وما قالته حفيدة بديع خيرى رفيق درب الريحانى حول هذا الموضوع.