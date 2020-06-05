شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها "شروط" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الأردنية نداء شرارة، أحدث أغانيها "شروط"، اليوم الجمعة، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب، وهى من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع جان مارى رياتشي.

وكانت المطربة نداء شرارة قد طرحت مؤخرًا، وتحديدًا في شهر رمضان المنقضى، دعاء دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنيتها "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.

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يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.