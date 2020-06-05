محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت المطربة الأردنية ديانا كرزون عن سعادتها بعودة الصلاة في المساجد مرة أخرى، بعدما أغلقت ما يقرب من ثلاثة أشهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشرت "كرزون" صورة للمصليين في الشوارع، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :"شعب يلتزم ويحترم في أخر جمعة حظر، صلاة دعاء بشكل حضاري.
وطرحت المطربة ديانا كرزون، مؤخرًا دعاء "يالله"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
كما أحيت المطربة الأردنية ديانا كرزون، حفلا غنائيا بمناسبة الذكرى الـ 74 لاستقلال الأردن، والتي احتفل بها الشعب الأردني 25 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر "شعب يلتزم ويحترم".. ديانا كرزون تعلق على أول صلاة جمعة بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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