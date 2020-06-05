حلا شيحة عن عام ٢٠٢٠: "حقا لا تنسى ونتعلم منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

حرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها تحدثت خلالها عن عام ٢٠٢٠.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "عام ٢٠٢٠ نتقبل أخيرا حاجتنا إلى التغيير، نعلن التغيير، ونعمل من أجل التغيير، عام نجتمع في نهايته معا، دعونا نجعل هذه السنة حقا لا تنسى ونتعلم منها".

يذكر أن، حلا شيحة، شاركت في دراما رمضان المنقضي، بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين ومن إخراج سامح عبد العزيز.