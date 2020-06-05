"سندنا وزوج الأخت".. يسرا وصابرين توجهان رسالتين لنقيب الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانتان يسرا وصابرين، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه مؤخرا لعملية جراحية وتركيب دعامات في القلب.

وكتبت الفنانة الكبيرة يسرا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏أخونا وصديقنا ونقيبنا وسندنا جميعا الدكتور أشرف زكي.. بدعيلك من كل قلبي تقوم بالسلامة وتفضل دايما رافعنا كفنانين ومحافظ على صورتنا بمجهودك وقلبك اللي دايما سبب في نجاحنا ووجهتنا المشرفة كفنانين مصريين.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لنا بالسلامة".

فيما نشرت الفنانة صابرين، صورة لأشرف زكي وأسرته عبر حسابها على تويتر، وعلقت:"‏الغالي والأخ وزوج الأخت.. ألف سلامة عليك، ربنا يخليك لأسرتك الصغيرة ولأسرتك الكبيرة يا أبو أجمل وأطيب قلب.. سلامة قلبك، دعواتكم لأشرف زكي".

يذكر أن، الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، خضع أمس لعملية تركيب دعامتين بالقلب بسب انسداد الشرايين المؤدية للقلب، وعاد إلى منزله في اليوم نفسه للحصول على فترة راحة بعد العملية.