فيديو| نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة "شروط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
طرحت المطربة نداء شرارة، أغنيتها الخليجية الجديدة "شروط"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".
"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهى من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.
تقول كلمات الأغنية :"لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجه سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".
يذكر أن، أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.
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