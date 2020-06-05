زوج كيم كارداشيان يشارك في الاحتجاجات السلمية بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
انضم النجم العالمي كاني ويست، لنجوم هوليوود الذين حرصوا على المشاركة في الإحتجاجات التي تملأ شوراع الولايات المتحدة الأمريكية تنديدًا بنبذ العنف والعنصرية ضد ذوات البشرة السمراء.
وظهر "ويست"، في المظاهرات بشوارع "شيكاغو" مرتديًا "الكمامة"، متقدمًا إحدى المظاهرات السلمية.
وأطلق مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد شرطي، شرارة لإطلاق تلك المسيرات الاحتجاجية.
وشهدت المسيرات الاحتجاجية مشاركة عدد كبير نجوم هوليوود أبرزهم: إريانا جراندي، ماديسون بير، جن كيلي، باريس جاكسون، هالزي، دومينيك ريتشارد هاريسون، إميلي راتاجكوسكي، تايجا.
وحرص عدد آخر من النجوم على التضامن مع حملات نبذ العنصرية عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم: بيونسيه، باريس هيلتون، أوبرا وينفري، ويل سميث، وآخرون.
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