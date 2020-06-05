بالفيديو| أحمد زاهر يكشف عن كواليس مشهد إعدام "فتحي" في "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس إعدام "فتحي" في مسلسل "البرنس".



وظهر "زاهر"، في الفيديو وهو يستعد لإعدامه ضمن أحداث المسلسل، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من متابعيه الذين اثنوا على آدائه المميز.

وحقق أحمد زاهر، نجاحًا ملحوظًا خلال تجسيده شخصية "فتحي"، ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.