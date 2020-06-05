أحمد الفيشاوي يزور والدته: "أبويا معودنا إن الجمعة يومها المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورتين له رفقة والدته الفنانة القديرة سمية الألفى.

وظهر "الفيشاوي"، في الصور أثناء جلوسه مع والدته في منزلها، وعلق عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أبويا الله يرحمه كان معودنا إن يوم الجمعة يوم ماما المقدس، جمعة مباركة".

ورحل الفنان القدير فاروق الفيشاوي، عن عالمنا في 25 يوليو عام 2017، بأحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أحمد الفيشاوي شارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام هيفاء وهبي، عباس أبو الحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائي.