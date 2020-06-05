محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، عدم صحة الأخبار التي تم تداولها في الساعات الأخيرة بشأن وجود خلاف بين ابنه وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب.
وقال حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حقيقي والله بعيدا عن أي حاجة، حسام وشيرين كويسين جدا مع بعض الأيام دي، وزي أي زوجين، وشيرين بتعتبرني أبوها اكتر من حسام، وبتدخلني في أي حاجة، وهي حتى اللي بتعزمني، هما مرتبطين بجد ببعض، وحسام برج الجوزاء وهي الميزان، أبراج هوائية وفنانين، لكن الأيام دي أحسن أيام هما عايشينها".
وبسؤاله هل فكر نجله في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، رد "حسام مسالم شخصيته وطباعه بعيدة عن المشاكل، مش بيحب المشاكل ولا يحب يسبب أذى لأي حد، لما سألته مجبش سيرة حاجة من دي".
وأشار إلى أن حسام شعر بالغضب فقط من بعض المواقع التي لم تتحر الدقة، وتختلق شائعات ليس لها أساس من الصحة، حسب قوله.
كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أخبارا تفيد بوقوع خلاف بين شيرين وحسام، تطور إلى طلب الطلاق، وهو ما نفاه الثنائي عبر الصفحات الشخصية على "السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| والد حسام حبيب: "ابني لا يحب المشاكل ويعيش مع شيرين أحسن أيامهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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