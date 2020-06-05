محمد إمام يظهر في فيديو شقيقه "رامي" بشكل طريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: حرص المخرج رامي إمام على مشاركة متابعيه مقطع فيديو له، ظهر خلاله وهو يمارس تمارين رياضية مختلفة. وعلق "إمام"، على الفيديو عبر "إنستجرام": "قعدت امبارح اشتغلت علي الفيديو ده وقلت أرجع تاني أيام التحديات.. القبضة الحديدية تعود من جديد.. على فكرة في مفاجأة حلوة في اخر الفيديو". وقبل نهاية الفيديو ظهر الفنان محمد إمام بشكل كوميدي، ليلقي التحية. وشارك رامي إمام خلال الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، فاء صادق، طارق الإبياري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، إخراج رامي إمام. .

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