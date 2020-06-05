نشرت الفنانة صابرين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، صورة لأشرف زكي مع روجينا زوجته وبناتهم أثناء تواجدهم في الكعبة.
علقت صابرين على الصورة داعية الله بأن يشفي أشرفزكي وإن يعود مجددًا لأسرته الصغيرة والكبيرة بالسلامة.
تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي أشرف زكي مع دعاء صابرين ومن بينهم الفنانة عبيرمنير والتى دعت له ايضًا بالشفاء العاجل، كما حصلت الصورة على إعجاب قرابة ال5 آلاف شخص.
يذكر أن صابرين شاركت في مسلسل فكرة بمليون جنيه والذي عرض العام الماضي وشاركت بطولته مع كل من على ربيع وصلاح عبدالله وسهر الصايغ.
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تدعو لأشرف زكي بالشفاء العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.