صابرين تدعو لأشرف زكي بالشفاء العاجل

نشرت الفنانة صابرين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، صورة لأشرف زكي مع روجينا زوجته وبناتهم أثناء تواجدهم في الكعبة. علقت صابرين على الصورة داعية الله بأن يشفي أشرف زكي وإن يعود مجددًا لأسرته الصغيرة والكبيرة بالسلامة. زكي وإن يعود مجددًا لأسرته الصغيرة والكبيرة بالسلامة. تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي أشرف زكي مع دعاء صابرين ومن بينهم الفنانة عبير منير والتى دعت له ايضًا بالشفاء العاجل، كما حصلت الصورة على إعجاب قرابة ال5 آلاف شخص. منير والتى دعت له ايضًا بالشفاء العاجل، كما حصلت الصورة على إعجاب قرابة ال5 آلاف شخص. Advertisements يذكر أن صابرين شاركت في مسلسل فكرة بمليون جنيه والذي عرض العام الماضي وشاركت بطولته مع كل من على ربيع وصلاح عبدالله وسهر الصايغ.

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