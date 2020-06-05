نعى الفنان خالد سليم صديقه الملحن أشرف سالم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر خالد سليم صورة لأشرف سالم، وعلق عليها ناعيًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الملحن أشرف سالم في ذمّة الله.. البقاء لله وحده؛ ربنا يرحمك ويصبر حبايبك علي فراقك. Advertisements يذكر أن الفنان خالد سليم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي فات مات، وهو من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. خالد سليم ينعى أشرف سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.