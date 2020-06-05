انجلينا جولي تتبرع بمبلغ كبيـر لصالح جمعية النهوض بالملـونين

أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن تبرعها لصالح الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين " NAACP "، بقيمة 200 ألف دولارامريكي، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ٤٥.

وقالت "انجلينا" في بيان نقله موقع جاست جيرد، إنه لا يمكن التسامح مع التمييز والإفلات من العقاب أو تبريره، متمنية معالجة الأخطاء الهيكلية العميقة

في المجتمع الآمريكي معلنة دعهما للجمعية لكفاحهم من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية.



يذكر أن آخر أعمال العالمية انجلينا جولي Maleficent: Mistress of Evil ، ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق

إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار، و تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.الفيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.