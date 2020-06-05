فيديو .. عمرو علاء يطرح أحدث كليباته بؤليله

طرح الفنان عمرو علاء أحدث كليباته، والذي يحمل اسم بؤليله "الهبد أسلوب حياة"، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب بؤليله .. الهبد أسلوب حياة، من إخراج حسام عفت، والأغنية من كلمات عمرو علاء، وألحان عمرو علاء ومحمد شفيق، وتوزيع محمد شفيق.
يذكر أن الفنان عمرو علاء طرح مؤخرًا كليب بعنوان إلبس علشان نازلين، وهو من إخراج حسام عفت، والأغنية من كلمات وألحان عمرو علاء، وتوزيع هيثم سليمان، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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