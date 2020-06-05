إنجي أمين تقدم واجب العزاء في أشرف سالم

قدمت الفنانة إنجي أمين واجب العزاء في الملحن أشرف سالم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونعت إنجي الملحن الراحل أشرف بكلمات مؤثرة، قائلة: أطلب منكم الدعاء بالرحمة و قراءة الفاتحة للأخ و العشرة الطيبة و الزميل الملحن أشرف سالم .. لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله. قوة إلا بالله البقاء لله. Advertisements يذكر أن الفنانة إنجي أمين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بلدنا أحلى بينا من إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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