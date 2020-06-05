بيومى فؤاد يعلق على مصطلح النحيت ويؤكد: أنا قاعد في البيت

كشف الفنان بيومى فؤاد، عن رحلته الفنية الشاقة التي بدأت عقود ولكنه لم يسلط عليه الضوء إلا مؤخرًا، موضحًا أنه تحمل الكثير في حياته من أجل تحقيق ما يحلم، وتابع: فضلت 7 سنوات أمثل بدون أجر.. كنت أحلم من أنا وصغير أني أكون ممثل أو لاعب كرة وأول أجر حصلت عليه كان 750 جنيه بعدما شاركت في

مسرحية بدار الأوبرا عن 15 يوم عمل وكان بالنسبة لى مبلغ رهيب.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يتقاضى ألفين جنيه عن 30 ليلة عمل فى مسرحية، مشددًا على أنه كان في غاية السعادة وقنوع.

Advertisements

وعلق بيومى فؤاد، على على مصطلح النحيت، الذى أطلق عليه، قائلًا: النحيت المفروض كلمة تزعل ..لأنها تعني أن الشخص بيشتغل كتير دون مراعاة الجودة ..أنا قاعد فى البيت حاليًا تخيلوا.

وأشار الفنان بيومي فؤاد، إلى أن العمل في المسرح هو الذى أوصله إلى ما هو عليه الآن، مرجعًا مشاركته فى العديد من الأعمال إلى أنه يؤدي أدواراً كوميدية، وتابع: أنا من وجهت نظري أن المسرح كوميدى وممكن تكون وجهت نظر متخلفة..اللي بيخليني أشتغل أني بعمل كوميدى.