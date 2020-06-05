بيومى فؤاد: الراحل حسن حسنى عملاق وأنا مش خليفته أبدًا

قال الفنان بيومى فؤاد، إن الراحل حسن حسنى، عملاق فى الفن، وأسعد المشاهدين كثيراً تمامًا مثلما أباكهم في أدواره الكثيرة والمتنوعة، مشيرًا إلى أنه ليس خليفته كما يقول البعض.

وتابع فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: الناس لما بتقول أن بيومي فؤاد خليفة حسن حسني يا كم سعادتى.. لكن أنا

مش خليفة أبدًا ..لأني مش ممكن أكون زيه أبدًا.. وأنا مش بقول الكلام ده لأنه توفى رحمة الله عليه.. بل قلتها في حياته أنى هقدر أكون زيه، مشددًا على أن الراحل العملاق حسن حسني كان لديه توليفة وتنوع غير عادى يستطيع أن يضحك الآخرين ويستطيع أيضاً يبكيهم.

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وكشف فؤاد، سر غيابه عن جنازة الراحل حسن حسنى، قائلًا: كان هناك اتفاق بين الممثلين على أننا سنشارك في صلاة الظهر ومن ثم نقيم صلاة الجنازة ودفنه عقب ذلك، موضحًا أنه نزل من منزله في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وعندما إلى الكوبرى المؤدى إلى المدافن بطريق الفيوم علم أنه تم دفن الراحل، فأمر سائقه أن يعود، وتابع:" أنا مش رايح أخد اللقطة ..أنا رايح اشارك فى الجنازة..أنا بروح الجنازات ومش بروح العزاء.