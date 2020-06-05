فيديو..جوزيف عطية يجتاز الـ 200 ألف مشاهدة بأغنية "خط أحمر" على "يوتيوب"

حقق الفنان جوزيف عطية أكثر من 200 ألف مشاهدة بأغنية "خط أحمر"، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:فراس الحبيب، ألحان:بسام مهدي، توزيع:عمر صباغ. مهدي، توزيع:عمر صباغ. يذكر ان جوزيف قد طرح مؤخراً أغنية "حافظك عن غايب" كـ تتر للمسلسل الرمضاني "الساحر" من كلمات: علي المولى،ألحان وتويزع:فادي مرديني.

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