السنافيه : برنامجي الجديد يهتم بالجمال والبشرة ولوك الفنانين

أكدت الإعلامية المعروفة "السنافيه" سعودية الجنسية أنها بصدد التجهيز إلي برنامج جديد والذي يحمل إسمها "السنافيه" يختص بكل أمور العناية بالبشرة والجمال لدي نجوم الوسط الفني و السيدات العرب ويذاع علي القنوات العربية بدءا من منتصف شهر "يونيو". وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته علي وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت والسعودية والوطن العربي ببرامجها التي تابعها الملايين عالسوشيال ميديا والتي أصبحت شخصية مؤثرة ببرامجها عن جمال المرأة. حققته علي وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت والسعودية والوطن العربي ببرامجها التي تابعها الملايين عالسوشيال ميديا والتي أصبحت شخصية مؤثرة ببرامجها عن جمال المرأة. Advertisements وأضافت : أن البرنامج يهتم بالتجميل والعناية بالبشرة والصحة حيث أصبحت هذه البرامج الأكثر رواجا ومتابعة للجمهور في الوطن العربي و المعنيين بالصحة والجمال والإهتمام بنضارة البشرة". حيث أصبحت هذه البرامج الأكثر رواجا ومتابعة للجمهور في الوطن العربي و المعنيين بالصحة والجمال والإهتمام بنضارة البشرة". وتابعت : "وأصبح لديهم شغف كبير بكل التقنيات الحديثة في عالم التجميل للمحافظة علي قوام الجسم ونضارة البشرة وتعزيز ثقة السيدات بعد إنتهاء أزمة الكورونا للحفاظ علي نضارة بشرتهم وجعلهم يتمتعون بمثالية عالية في نضارة البشرة .

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