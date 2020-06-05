شقيقة محمد رمضان توجه رسالة جديدة إلى هؤلاء.. بعد تعرضها للتنمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت إيمان رمضان، شقيقة النجم المصري محمد رمضان، رسالة إلى بعض المشاهير الذين وقفوا بجانبها بعد موجة التنمر التي شنّها البعض عليها سخرية من وجهها عقب انتشار صور حفل زفافها منذ أيام قليلة مضت.

ونشرت إيمان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة شكر قائلة: "كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة .. شكرا بسمة وهبة شكرا محمد رحيم شكرا عمرو مصطفى".

وتابعت: "كل الشكر لكل الناس إللى فرحتنى حقيقى بحبها وكلامها الجميل فى حقي واحب اطمنكم جميعا.. أنا لن التفت ولا انتبه غير للايجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود.. بحبكم قوى وربنا يسعد أيامكم جميعا".

وتفاعل متابعو إيمان على منشورها موجهين إليها رسائل محفزة، وعلّقت إحداهما قائلة: "على فكرة إنتى قمر وطيبة ومتواضعة الناس اللى اتكلمت عليكى كلمة وحشة ناس مريضة وغيورة وعندهم نقص غير طبيعى بس والله انتى زى القمر ومتواضعة اوى وفى فرحك والله كنتى زى القمر.. ألف مبروك".

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وعلّق آخرون: "والله انتي حلوة جدا صدقيني ميهمكيش حد خالص بجد انتي قمر ماشاء الله عليكي"، و"انتي جميله جدا.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك وكنتي احلي عروسة"، و"انتي جميلة يا إيمان بيقولوا ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين كفايه قلبك وتواضعك القمر".

وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، قد تعرضت لحملة تنمرٍ واسعة بعد انتشار صورها في حفل زفافها، وهو الأمر الذي دفع الإعلامية المصرية بسمة وهبة للخروج في برنامجها "كل يوم" والدفاع عن إيمان وانتقاد موجة التنمر تلك.

واحتفلت إيمان بعقد قرانها وسط حضور المقربين منها فقط التزامًا بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا لتنضم إلى قائمة الفنانات اللاتي تزوجن تزامنًا مع تلك الأزمة.

ونشرت إيمان صورا من عقد قرانها أظهرت مدى سعادتها برفقة زوجها حسام حامد، وذلك من خلال نشر صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث تركت رسالة لزوجها قالت فيها: "حبيبي وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب".