أمير كرارة يستعد لـ«بطل روما»

القاهرة – لايف ستايل
يعود الفنان أمير كرارة مرة أخرى لنشاطه الفني، من خلال استكمال التحضيرات الأخيرة التي تسبق انطلاق تصوير فيلمه الجديد "بطل روما"، الذي توقف تحضيراته لانشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني.ويدخل كرارة خلال الأيام المقبلة في معسكر مغلق برفقة مخرج العمل بيتر ميمي والمؤلف تامر إبراهيم، وذلك لتحديد التفاصيل والمعالم الأخيرة، التي تسبق دخولهما لتصوير الفيلم الجديد.
ويعمل كرارة بعد نهاية فترة إجازته الحالية، على الاستعداد للسفر لعدد من الدول الأوروبية بعد فتح حركة الطيران قريبًا، حيث من المنتظر أن يتم الاستقرار على هذه التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم أمير كرارة في السينما فيلم "كازابلانكا"، وحقق أرقامًا كبيرة في دور العرض وسجل 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، غادة عادل، وآخرون، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
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