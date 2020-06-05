فضل شاكر يقترب من 3 ملايين مشاهدة بـ«غيب»

حقق المطرب فضل شاكر نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة "غيب" والتي طرحها منذ حوالي أسبوع على قناته بموقع "يوتيوب"، وصلت عدد المشاهدات إلى 2 مليون و800 ألف مقتربة من تحقيق 3 ملايين مشاهدة.



وتنتمي "غيب" للأغاني الرومانسية التي أشتهر بها فضل شاكر منذ احترافه عالم الغناء، وهي من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، وجرى تسجيلها ما بين استديوهات لندن ولبنان.



كلمات الأغنية

"غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش هانساك روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير وكفاية اللي انا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني وعايزني آنسى ازاي ياعمري ياحته مني معقول هاتبعد ياريت جاوبني الخوف قاتلني لو سهل تنسى انا عمري مانسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب اه ياقلبي ده مفيش كلام يتقال بان كل اللي كان جواك من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

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