أحمد جمال يشارك جمهوره صورة من كواليس "جيل بطل"

شارك الفنان أحمد جمال، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من كواليس أغنية "جيل بطل".

وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، كتب "جمال": "من كواليس تصوير أغنية جيل بطل، يومكم جميل".

وانتهى "جمال"، من تسجيل الأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية تهدف لدعم أبطال الأولمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد "طوكيو".

والأغنية من كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع أحمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند، إشراف عام على العمل المخرج تامر الضبع، وإنتاج شركة روابط الرياضية، وهي الشركة الراعية للأبطال أولمبياد "طوكيو".

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وكانت آخر أعمال أحمد جمال أغنية "كل سنة وانت طيب"، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى چيزو، وميكس خالد سند، وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس.

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