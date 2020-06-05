إليسا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد مع "روتانا" وموعد طرحه بالأسواق

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا بدون جمهور، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في باكورة حفلات الصيف مكملين معاكم، التي تحمل شعارها "خليك بالبيت".

الحفل تم عرضه على منصة شاهد VIP، وتمكن من مشاهدته ملايين المشاهدين، بدأت اليسا حفلها بتوجيه الشكر لـ"هيئة الترفيه" و"روتانا" على المجهود المبذول لإسعاد الناس، قائلة: رغم الحجر الحاصل في العالم، استطاعت "هيئة الترفيه" و"روتانا" بحنكة وذكاء وحرص الاستمرار في إسعاد وتسلية العالم، وإيصال رسالة إيجابية من خلال الفنانين، كلها أمل وتفاؤل بأن القادم سيكون بإذن الله أحلى وأفضل.

وقالت إليسا: "كم أنا سعيدة بالحماس الذي لمسته من خلال تفاعل الناس مع حفلي في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا عدا اني فعلا اشتقت أن أغني.. وقد جئت لهذا الحفل وكل قلبي بدي غني".

اختارت اليسا أعمالاً أحبها الجمهور و"الفانز" من جديدها وقديمها، فغنت "إلى كل اللي بيحبوني"، "كرمالك"، "يا مرايتي"، "سهرنا يا ليل"، "هنغني كمان وكمان"، "قهوة الماضي"، كما قدمت رائعة الراحلة وردة الجزائرية "وحشتوني".

وفي تصريحات إعلامية رافقت الحفل، تحدثت إليسا عن ظروفها في ظل جائحة كورونا الراهنة قائلة: "أنا من صغري متعلمة أن أتأقلم مع أي ظرف أجد نفسي فيه، والكورونا ظرف صعب لكن ليس لدرجة أن تتوقف بها الحياة، ولإني أملك صوتي الذي من خلاله أستطيع بث الأمل في الناس، قدمت لهم أغنية تفاؤلية (هنغني كمان وكمان) التي تعبر عن وضعنا الحالي، والمأساة الحياتية التي يعيشها الإنسان ليس فقط بسبب أزمة كورونا، بل كذلك معاناته على الصعيد الاقتصادي .

وأضافت: أحببت انجاز عمل إيجابي فطرحت "هنغني كمان وكمان"، وكنت قد اقترحت على الفنانة هيفاء وهبي أن تشاركني الظهور في هذا العمل، الذي تم تصويره من واقع حياتنا ومن داخل بيوتنا، وبعد أن وافقت صورناه.. والعالم انبسطت بيه، كذلك أنا انبسطت لإني من خلاله شاهدت الابتسامة والفرحة عند العالم.

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وعن ألبومها المُقبل من إنتاج "روتانا"، كشفت إليسا لأول مرة عن موعده قائلة: "ألبومي سيصدر بعد شهر من الآن، وقد سجلت 17 أغنية لألبومي، وسأخضع الأسبوع المُقبل لجلسة تصوير خاصة به. وأشكر روتانا على كل الدعم الذي تقدمه لي". مضيفة: "في الألبوم سأكرر التعاون مع أسماء بارزة سبق أن عملت معها مثل: محمد رحيم، نادر عبدالله، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى. أيضا هناك أغاني مع أسماء جديدة".

وأحد مفاجات الألبوم الجديد كما تقول إليسا "سيتضمن ألبومي أغنية اخترتها عنوانا للألبوم وستكون بيوجرافي، أي بمثابة سيرة ذاتية عن حياتي".

وأبدت إليسا سعادتها بنجاح أغنيتها "قهوة الماضي" التي طرحتها "روتانا" مؤخرا حصريا عبر تطبيق "ديزر"، قائلة: "رغم أن الأغنية نزلت بدون كليب، لكنها حققت حضورا رائعا، والأغنية بها عمق، وكنت سأطرحها في ألبومي المُقبل لكن جراء تأخر صدور الألبوم بسبب الظروف الراهنة، اتفقت مع الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على أن نطرح هذه الأغنية بشكل منفرد، حتى تأخذ حقها بالتسويق. ولأن هذه الأغنية لبنانية وبها دراما جميلة.. كان يهمني كلبنانية أن تأخذ وقتها ويسمعها ويفهمها الناس.. والحمد لله تحقق هذا".

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