ماجدة الرومي تطرح أغنيتها الجديدة "غنوا بكل اللغات" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة ماجدة الرومي، أغنيتها الجديدة "غنوا بكل اللغات" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". ونشرت الرومي، الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا لو قِلتِلكُن مشتاقة أوعى تقولولي جايين! هذه الدِّنيي اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين !.. بوعِدكُن لمّا نتلاقى..تبقوا بقلبي محجورين.. (غنوا بكل اللغات)". قد يهمك ايضاً: ماجدة الرومي تختتم بحفلها النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الرومي تناشد المسيح من كنائس بيروت

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