شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكفله بمصاريف تعليم ابنة جورج فلويد..كاني ويست يشارك فى المظاهرات..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المغنى كاني ويست على المشاركة في تظاهرات اليوم، حيث ظهر في شوارع شيكاغو أثناء ارتداءه الكمامة شأنه شأن العديد من المتظاهرين ممن حرصوا علي الوقاية من فيروس كورونا كما ظهر في الصور الذى نشرها موقع الديلى ميل الشهير، خلال تقرير أضاف فيه أن النجم كاني ويست حرص على تقدم الصفوف الأمامية في التظاهرات والاحتجاجات التي تملأ شوارع الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية، وذلك بعدما أطلق مقتل جورج فلويد شرارة حركة احتجاجات واسعة ضد الحكومة الأمريكية وكل من يتخذ العنصرية أسلوباً لمعاملة السود.

على جانب آخر تكفل مغنى الراب الأمريكى كانى ويست زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان بتغطية نفقات جيانا ابنة الشاب الراحل ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، وأعلن فريق ويست وضع 529 خطة تعليمية باسمها، كما قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء فى شيكاغو للمساعدة فى إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، وبذلك تبرع مغنى الراب الأمريكى بمبلغ 2 مليون دولار فى حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيرى وبرونا تايلور.

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كاني ويست

حيث أنشأ مغنى الراب الشهير عددا من الحسابات للمساعدة فى تغطية الرسوم القانونية لعائلتى أربيرى وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات فى الولايات المتحدة الأمريكية.