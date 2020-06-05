- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية Rain On Me لليدى جاجا وإريانا جراند تتصدر قائمةBillboard Hot 100 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ما زالت أغنية " Rain On Me " للنجمة العالمية ليدي جاجا والتي شاركت في غنائها النجمة إريانا جراند تحصد الكثير من النجاحات ، حيث سيطرت الاغنية علي صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية " Billboard Hot 100 songs " ، للدخول من جديد لأهم مخطط خاص بالموسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هي ليست المرة الاولي التي تصدر فيها النجمتين لهذه القائمة التي تضم أهم و اشهر نجوم الغناء في العالم، فهي المرة الخامسة التي تصل فيها النجمة ليدي جاجا للمرتبة الأولى، و المرة الرابعة لأريانا جراند ، و ذلك حسب مو اقع الموسيقي لمتخصصة مثل" بيلبورد " و " فوربس" و " اوفيشال شارتس" .
تم إصدار أغنية إريانا جراند للبث والشراء في منتصف ليل يوم 22 مايو ، في حين تم عرض الفيديو كليب الرسمي لأول مرة بعد ظهر ذلك اليوم ، و استطاع الكليب أن يحقق نجاح كبير في الساعات الاولي من إطلاقه .
كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me
[Verse 1: Lady Gaga]
I didn't ask for a free ride
I only asked you to show me a real good time
I never asked for the rainfall
At least I showed up, you showed me nothing at all
[Pre-Chorus: Lady Gaga]
It's coming down on me
Water like misery
It's coming down on me
I'm ready, rain on me
[Chorus: Lady Gaga]
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me, rain, rain
I'd rather be dry, but at least I'm alive
Rain on me, rain, rain
Rain on me
[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]
Rain on me
Mmm, oh yeah, baby
Rain on me
[Verse 2: Ariana Grande]
Livin' in a world where no one's innocent
Oh, but at least we try, mmm
Gotta live my truth, not keep it bottled in
So I don't lose my mind, baby, yeah
ليدي جاجا وإريانا جراند (1)
ليدي جاجا وإريانا جراند (1)
ليدي جاجا وإريانا جراند (2)
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية Rain On Me لليدى جاجا وإريانا جراند تتصدر قائمةBillboard Hot 100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.