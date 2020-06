شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية Rain On Me لليدى جاجا وإريانا جراند تتصدر قائمةBillboard Hot 100 والان مع تفاصيل الخبر

ما زالت أغنية " Rain On Me " للنجمة العالمية ليدي جاجا والتي شاركت في غنائها النجمة إريانا جراند تحصد الكثير من النجاحات ، حيث سيطرت الاغنية علي صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية " Billboard Hot 100 songs " ، للدخول من جديد لأهم مخطط خاص بالموسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هي ليست المرة الاولي التي تصدر فيها النجمتين لهذه القائمة التي تضم أهم و اشهر نجوم الغناء في العالم، فهي المرة الخامسة التي تصل فيها النجمة ليدي جاجا للمرتبة الأولى، و المرة الرابعة لأريانا جراند ، و ذلك حسب مو اقع الموسيقي لمتخصصة مثل" بيلبورد " و " فوربس" و " اوفيشال شارتس" .

تم إصدار أغنية إريانا جراند للبث والشراء في منتصف ليل يوم 22 مايو ، في حين تم عرض الفيديو كليب الرسمي لأول مرة بعد ظهر ذلك اليوم ، و استطاع الكليب أن يحقق نجاح كبير في الساعات الاولي من إطلاقه .

كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

[Chorus: Lady Gaga]

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah