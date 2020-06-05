شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون عن أول صلاة جمعة بالأردن: "شعب يلتزم وصلاة بشكل حضارى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة الأردنية ديانا كرزون، بسلوك الشعب الأردني خلال أداء أول صلاة جمعة بعد اغلاق المسجد لنحو 3 أشهر في الأردن بسبب تنفيذ اجراءات مواجهة جائحة كورونا، وشاركت ديانا كرزون صورة على حسبها الرسمي بموقع "تويتر"، لتنفيذ الأردنيين اجراءات التباعد الاجتماعي خلال أداء صلاة الجمعة وعلقت قائلة: "شعب يلتزم و يُحترم في آخر جمعة حظر ، صلاة و دعاء بشكل حضارى".

وفي وقت سابق، قررت السلطات المعنية فى الأردن، أمس الخميس، فتح المساجد والكنائس لأداء كافة الصلوات ابتداء من السبت المقبل وإلغاء الحظر الشامل كل جمعة، وتقليل ساعات الحظر، وذلك وفق وسائل إعلام أردنية.



صلاة الجمعة فى الاردن

وأعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، انتهاء مدة العزل في عدة مناطق، ضمن إجراءات للحكومة لتخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء الأردنى، قد أكد أن صبر والتزام المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد ساهم في عودة غالبية القطاعات والتخفيف الموسع من إجراءات الحظر.

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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الرزاز خلال منشور على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر": "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر".

وزاد رئيس الوزراء، "نحن على ابواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريبا" مختتما منشوره بالقول "معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".

كما قالت الأردن إنه سيعاود فتح الفنادق والمقاهي وسيسمح بإقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور وسيقلص ساعات حظر التجول ليلا بدءا من غد السبت وذلك في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أضر باقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

وتخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 388 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة فى مختلف دول العالم، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".