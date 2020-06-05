شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا بعد حفلها الأونلاين الأول: "رغم الحجر اللى حاصل تحمست لمقابلتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أجواء مليئة بالغناء والفرح، ومفعمة بالحب والرومانسية، اختتمت بنجاح كبير "ملكة الاحساس" المطربة اللبنانية اليسا أول حفلاتها "الأونلاين- لايف"، التي أطلقتها "الهيئة العامة للترفية" في المملكة العربية السعودية، بـ "حفلات الصيف مكملين معاكم"،التي شعارها "خليك بالبيت" ، لتمكن ملايين المشاهدين ومحبي الأغاني والحفلات من الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات "التباعد الصحي" في ظل الظروف الراهنة.

واحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلها أمس الخميس بتوجيه الشكر لـ "هيئة الترفيه"، على مجهوداتها وكل ما يقدمونه لإسعاد الناس، قائلة :"رغم الحجر الحاصل في العالم، استطاعت "هيئة الترفيه" بحنكة وذكاء وحرص الاستمرار في اسعاد وتسلية العالم، وايصال رسالة ايجابية من خلال الفنانين.. كلها امل وتفاؤل بان القادم سيكون بإذن الله حلو وأفضل".

ووعدت اليسا الجمهور بحفل ضخم، معلقة: " كم انا سعيدة بالحماس الذي لمسته من خلال تفاعل الناس مع حفلي في مواقع التواصل الاجتماعي ، هذا عدا اني فعلا اشتقت ان اغني .. وقد جئت لهذا الحفل وكل قلبي بدي غني".

واختارت اليسا أعمالاً احبها الجمهور من جديدها وقديمها ، فغنت " الى كل اللي بيحبوني"، "كرمالك"، "يا مرايتي"،"سهرنا يا ليل" ، "هنغني كمان وكمان" ،"قهوة الماضي" كما قدمت رائعة السيدة الراحلة وردة الجزائرية "وحشتوني"، وغير ذلك الكثير.

وفي بيان صحفى، تحدثت اليسا عن ظروفها في ظل جائحة كورونا الراهنة قائلة: "انا من صغري متعلمة ان أتأقلم مع اَي ظرف اجد نفسي فيه، والكورونا ظرف صعب لكن ليس لدرجة ان تتوقف بها الحياة، ولاني أملك صوتي الذي من خلاله أستطيع بث الأمل في الناس ، قدمت لهم اغنية تفاؤلية "هنغني كمان وكمان" التي تعبر عن وضعنا الحالي ، والمأساة الحياتية التي يعيشها الإنسان ليس فقط بسبب أزمة كورونا، بل كذلك معاناته على الصعيد الاقتصادي وأنه هناك حاليا قرابة ما نسبته 60 في المائة تحت خط الفقر، مضيفة: " احببت انجاز عمل إيجابي فنزلت اغنية "هنغني كمان وكمان"، وكنت قد اقترحت على الفنانة هيفا وهبي ان تشاركني الظهور في هذا العمل، الذي تم تصويره من واقع حياتنا ومن داخل بيوتنا، وبعد ان وافقت هيفا صورناه.. والعالم انبسطت به، كذلك انا انبسطت لاني من خلاله شاهدت الابتسامة والفرحة عند العالم".

وعن ألبومها الجديد، كشفت اليسا لاول مره عن موعده قائلة: " ألبومي سيصدر بعد شهر من الان، وقد سجلت17 اغنية لألبومي، وسأخضع الاسبوع المقبل لجلسة تصوير الخاصة به، كما كشفت عن مفاجات الالبوم الجديد كما تقول اليسا : "سيتضمن ألبومي اغنية اخترتها عنوانا للألبوم، وستكون "بايوغرفي" ، اي بمثابة سيرة ذاتية عن حياتي".

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وفي ختام الحفل، أبدت "ملكة الاحساس" اليسا سعادتها بنجاح اغنيتها "قهوة الماضي" التي طرحتها، قائلة : "رغم أن الاغنية نزلت بدون كليب، لكنها حققت حضورا رائع، والأغنية بها عمق.. وكنت سأطرحها في ألبومي المقبل لكن جراء تاخر صدور الالبوم بسبب الظروف الراهنة، اتفقت مع الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على ان نطرح هذه الاغنية "سنغل" حتى تأخذ حقها بالتسويق.. ولان هذه الاغنية لبنانية وبها دراما جميلة.. كان يهمني كلبنانية ان تأخذ وقتها ويسمعها ويفهمها الناس.. والحمد لله تحقق هذا".



