شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر إيفيه "شفيق يا راجل" ومن الذى تعلم منه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو، ذكرى وفاة النجم الكوميدى محمد نجم الأولى، الذى يعد واحداً من نجوم المسرح المصرى، الذى قدم على خشبته العديد من المسرحيات الناجحة والتى ارتبط بها الجمهور بشكل كبير، إلا أن مسرحية "عش المجنانين" تعد الأبرز فى مشوار محمد نجم الزاخر بالأعمال المسرحية، خاصة فى وجود الايفيه الشهير "شفيق يا راجل".



محمد نجم

وحقق محمد نجم من خلال ايفيه "شفيق يا راجل" بمسرحية "عش المجانين" انتشاراً كبيراً حيث كان يردده كثيراً فى المسرحية ولاقى قبول كبير من الجمهور الذى مازال يشاهد هذه المسرحية على شاشات التليفزيون حتى وقتنا هذا بعد 41 سنة من عرضهما، وهذا الايفيه له سر كشفه نجم خلال لقاءه باحد البرامج التليفزيونية الذى كان ضيفاً فيها.

وأكد محمد نجم أنه كان ينتهج مدرسة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى على المسرح، حيث إنه تعلم منع ومازال فى ذهنه هو الاستاذ، مضيفاً أن مدبولى كان يفضل وجود لزمة فى مسرحياته يرددها كثيراً وهو ما قام به خلال مسرحية "عش المجانين" مشدداً على أن اللزمة أو الجملة المكرر تقال بذكاء شديد وفى محلها لأنها دائماً ما تكون ارتجالية.

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وأوضح نجم أن ايفيه "شفيق يا راجل" لم يكن مكتوب فى النص الأساسى للمسرحية، لافتاً:"أما تيجى تقرأ أى مسرحية ولقيت فيها جملة شفيق ياراجل متكرة كتير هتيجى وقتها مقطع النص وراميه فى وش المؤلف، لأنه لن يأتى فى بالك أن هذا يأتى بالضحك فالأهم فذلك هو الآداء، فمعظم الايفيهات لا تكون مكتوبة فى النص، وأنا جاتلى شفيق يا راجل وأنا على خشبة المسحر حيث تهت لثوانى وأنا اتحدث مع الملقن وفجأة وجدت نفسى اقول وأكمل فيها".

وتوفى محمد نجم العام الماضى عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة بأحد مستشفيات حي الدقي، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، واكتشف الأطباء إصابة الفنان الكبير بجلطة دماغية، وتم حجزه بالعناية المركزة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة فيها.



الفنان محمد نجم