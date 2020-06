شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع والدته.. الفيشاوى: أبويا كان مِعودنا إن يوم الجمعة يوم ماما المقدس والان مع تفاصيل الخبر

شارك النجم أحمد الفيشاوى، جمهوره ومتابعيه، صورتين مع والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفى، حيث نشر عبر حسابه الخاص على انستجرام، صورتين مع والدته من منزلها، وعلق عليهما، "أبويا الله يرحمه كان مِعاودنا ان يوم الجمعه يوم ماما المقدس.. جمعه مباركه"



أحمد الفيشاوى والفنانة سمية الألفى

ورغم الأزمات الذى يعيشها الفيشاوى، فإنه تجاهل حكم بحبسه لمدة عام، والذى صدر ضده صباح أمس وظهر للمرة الأولى بعد تأييد الحكم في حبسه من خلال صورة بصحبة زوجته، ظهرت خلالها الأخيرة وهي ترتدي كمامة في حين لم يرتد هو، وعلق على الصورة بكتابة : " Be safe for you and your loved ones"، وهو ما يعني : "كن آمن أنت ومن تحب".

الفيشاوى مع والدته

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت فى وقت سابق بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوى.

النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا حرية فى التعبير.