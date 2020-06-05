شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ومجدى كامل ومحمد أنور ودينا فؤاد يدعون لـ"أشرف زكى" بعد خضوعه لعملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق انتابت محبي الفنان أشرف زكي من داخل الوسط الفني أو خارجه بمجرد علمهم بخضوعه لعملية جراحية مؤخراً، وهو ما دفع عدد من الفنانين علي توجيه رسائل لدعمه مؤخراً مثلما حصل مع الفنان عمرو سعد الذى كتب عبر حسابه علي موقع انستجرام : "دعواتكم للأستاذ اشرف ذكي بالصحة والخير والشفاء ان شاء الله"، في حين كتبت الفنانة دينا فؤاد : "ألف سلامة عليك يا دكتور ربنا يخليك لينا و تقوم لنا بالسلامة يا رب".



اشرف زكي 1



اشرف زكي

أما الفنان مجدي كامل فكتب رسالة مطولة قال فيها : " الف مليون سلامه علي الدكتور أشرف زكي# ان شاء الله تقوم بالف سلامه# ربنا يعفي عنك ويشفيك# وترجع احسن من الاول# الاخ والصديق وعشره العمر# الرجل الجدع صاحب صاحبه# وبيخدم كل الناس الصغير قبل الكبير# ربنا معاك".

Advertisements



اشرف زكى 2

كما حرص الفنان محمد أنور على توجيه الدعاء للفنان أشرف زكي من خلال رسالة عبر حسابه على موقع فيس بوك قال فيها : "الف سلامة عليك يا دكتور، سلامة قلبك، وان شاء الله تقوم احسن من الأول".



اشرف زكى 3

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.