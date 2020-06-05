شكرا لقرائتكم خبر عن هتوحشنى يا توحة".. كواليس مشهد إعدام أحمد زاهر فى مسلسل "البرنس" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم أحمد زاهر، نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نسب كبير من المشاهدة، حيث نشر أحمد زاهر، عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو من كواليس اعدام فتحى، وهو يرتدى البدلة الحمراء، يواجه مصيره بالإعدام أمام حبل المشنقة، وعلق زاهر على الفيديو، كواليس مشهد إعدام .. وحشتنى يا توحة"

وكان زاهر قد قال، إن مسلسل البرنس، هو أول تعاون بيني وبين الفنان محمد رمضان، وفي بداية الإعلان عن هذا التعاون هناك الكثير ممن حذرني منه ومن العمل معه ومن أسلوبه مع زملائه، ولكني لم أكترث لهذا الكلام وعندما خضت التجربة تفاجأت بشخصية محمد رمضان، فمحمد شخص محترم لأبعد الحدود يحترم زملاءه، ومنذ أول بروفة بيني وبينه وحدثت كيمياء بيننا في التمثيل.

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جانب من المشهد



مشهدة اعدام فتحى

وعن أطرف التعليقات التي حدثت بسبب المسلسل قال: هناك الكثير من التعليقات وكذلك التهديدات التي جاءتني ولكن أطرفها أن أحدهم بعد مشهد رميي لبنت رضوان في الشارع قام بتركيب وجه ليلى بنتي وهي صغيرة مكان وجه البنت وكأنه يهددني بفعل ذلك في ابنتى.