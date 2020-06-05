شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها للتنمر.. شقيقة محمد رمضان تشكر أصحاب القلوب الطيبة وتخص 3 أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الغضب انتابت قطاع كبير ممن استغربوا حالة التنمر التي تعرضت لها إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة، عقب حفل زفافها، وذلك بعدما سخر بعض رواد السوشيال ميديا من صورها في حفل الزفاف بطريقة دفعت الكثيرين للرد علي ما وصف بأنه تنمر، وهو الأمر الذي علقت عليه إيمان رمضان مؤخراً من خلال بوست عبر حسابها علي موقع فيس بوك خصت خلاله الشكر لكل من دعموها حيث كتبت:

"كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة ... شكرا ا/ بسمة وهبة شكرا ا/ محمد رحيم شكرا ا/ عمرو مصطفى.. وكل الشكر لكل الناس إللى فرحتنى حقيقى بحبها وكلامها الجميل فى حقي ????????... واحب اطمنكم جميعا انا لن التفت ولا انتبه غير للايجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود ????... بحبكم قوى وربنا يسعد ايامكم جميعاً".

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ايمان رمضان

هذا وكانت ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان علي حملات السخرية من صور حفل زفافها والتنمر على شكلها، حيث كتبت بالأمس عبر حسابها بموقع "تويتر" :"في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي و معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفاني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تئذوا حد بكلامكم".