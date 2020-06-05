شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سالم صنع تاريخ نجوم الطرب العربى.. منهم الكينج والديفا وديانا حداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الملحن الراحل أشرف سالم الذى وافته المنية أمس عن عمر اقترب من الـ 50 عاما بسبب ازمة قلبية مفاجئة صنع نجومية الكثير من نجوم الطرب، وتعاون مع كبارالمطربين فى الوطن العربى فى مقدمتهم الكنج محمد منيرباغنية ويلى وصوتك ، كما شارك الراحل منذ أيام قليلة فى أغنية الأهلى "كيان"، التى طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي .
وكانت تربطه علاقة صداقة قوية مع المطرب ايهاب توفيق لذلك تعاون معه فى عشرات الاغانى ومنها أغاني حققت نجاح مدويا فى كافة انحاء الوطن العربى كما تعاون مع الفنان حمادة هلال فى العديد من الاغانى منها" بحبك اخر حاجة ".
كما تعاون فى اغان عديدة مع الديفا سميرة سعيد ومنا مؤخرا أغنية عالم مجنون التى طرحت منذ ما يقرب من شهرين كما تعاون مع المطربة ديانا حداد فى اغنية اسمع كلامهم ومن النجوم الذين تعاون معهم بالتلحين ايضا مدحت صالح وشذا وشاندو و جنات و سمية ولؤى وعبد الفتاح جرينى .
ويذكر أن آخر أعمال الملحن أشرف سالم كان دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.
وكان قد أعلن الشاعر بهاء الدين محمد،عن وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".
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