شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى ذكرى وفاة مخرج الواقعية رضوان الكاشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة مخرج الواقعية رضوان الكاشف الذى بدأ مسيرته بفيلم روائى قصير يحمل اسم الجنوبية" كمشروع التخرج من المعهد العالى للسينما عام 1984 وحصل من خلاله على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة مرورا بـ"ليه يا بنفسج"، كأول فيلم روائى طويل له، ثم "عرق البلح"، بطولة شيريهان وعبلة كامل.

ولد رضوان الكاشف فى حى شعبى بالقاهرة، السيدة زينب، فى 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج واستقر فى حى منيل الروضة بالقاهرة، عمل الكاشف مساعد مخرج فيما يقرب من عشرين فيلمَا مع يوسف شاهين ورأفت الميهي وداود عبد السيد.

تزوج رضوان الكاشف من عزة كامل التى أنجب منها عايدة فى عام 1990 و"مصطفى" فى 1997، توفى الكاشف فى 5 يونيو 2002 عن عمر يناهز الخمسين على إثر أزمة قلبية بعد رجوعه من مهرجان روتردام فى هولندا الذى شارك فيه بفيلمه الأخير الساحر بطولة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، ثم فيلم "عرق البلح" بطولة النجمة شيريهان، ثم توفى وشيعت جنازته بالقاهرة.

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