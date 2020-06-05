شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"أشرف زكى": قلبك دايما سبب فى نجاحنا وأنت وجهتنا المشرفة كفنانين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حسابها على "انستجرام"، وجهت النجمة الكبيرا يسرا، رسالة إلى الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد خضوعه لحراجة عاجلة، حيث نشرت يسرا صورته قائلة، "أخونا وصديقنا ونقيبنا وسندنا جميعا الدكتور أشرف زكي بدعيلك من كل قلبي تقوم بالسلامة و تفضل دايما رافعنا كفنانين ومحافظ على صورتنا بمجهودك وقلبك اللي دايما سبب في نجاحنا و وجهتنا المشرفة كفنانين مصريين.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لنا بالسلامة".



يسرا

وكان الفنان والمخرج المسرحى، ونقيب الممثلين خضع اليوم لعملية تركيب دعامة في القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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وقال الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية إن أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها وغادر اليوم المستشفى وهو الآن يتواجد داخل منزله، وسيعاود نشاطه في العمل مرة أخرى خلال فترة راحة قصيرة إن شاء الله.

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها.