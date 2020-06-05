مصدر: مني فاروق وصلت لمرسى علم من أبو ظبي منذ أسبوع وغادرت أمس للقاهرة

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانة منى فاروق وصلت من أبو ظبي وحدها ََليس برفقتها أحد، وأقامت لمدة أسبوع داخل أحد الفنادق بمرسى علم.

فيما كشف مصدر بأحد فنادق مرسي علم أن مني فاروق لم تغادر غرفتها طوال فترة أسبوع الحجر الصحي كانت آخر المغادرين للفندق، حتي لا يحتك أحد بها وعدم كشف هويتها.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء أمس الخميس، رحلتين لمصريين عالقين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك دولة الكويت، يقلان على متنهما 340 راكبا مصريا، تم توقيع اجراءات الحجر الصحى عليهم من قبل رجال الحجر الصحى عليهم.

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من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولي، إن الرحلتين اللذان وصلتا مساء امس الأولى وصلت من مطار الدمام السعودى وعلى متنها 173 راكبا مصريا من العالقين بالسعودية، والثانية وصلت من الكويت وعلى متنها 167 راكبا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن ركاب الرحلتين تم توقيع اجراءات الحجر الصحى عليهم واتخاذ الإجراءات الوقائية عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد استعدادا لمغادرتهم على نفس الطائرات الى مطار القاهرة الدولي.

وأكد المصدر أن مطار مرسى علم الدولى لم يستقبل رحلات عالقين مرة آخرى وسيتم تحويل رحلات غدا لمطار القاهرة بعد الغاء الحجر الصحى وتطبيق الججر المنزلي.