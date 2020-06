شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس وكودي سيمبسون يمارسان رياضة المشى بالكمامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع جاست جيرد النجمة مايلي سايروس وكودي سيمبسون وهما يمارسان رياضة المشي لمسافات طويلة وذلك وهما مرتديان الكمامة وظهرت الثنائي في لوس أنجلوس وهما مرتديان الملابس الرياضية محافظين على قواعد الحماية من تفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر قامت النجمة العالمية مايلي سايروس بدعم صديقها النجم كودي سيمبسون حيث قامت مايلي سايروس بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم "Captain's Dance With The Devil" والذي اطلقه كودي منذ عدة أيام علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، لكن في الحقيقة العمل لم يحقق النجاح المتوقع، فوصلت نسبة مشاهدته إلى 60 الف مشاهدة فقط بعد 4 أيام من إطلاقه، وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع كليبات نجوم الغناء بالعالم .

الكليب تم تصويره في المنزل حيث يتواجد كودي سيمبسون بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid-19" وتقول كلماته

This young sailor's gonna drown

This old ship is sinking down

And his chip's all black and blue

And he's murdered all his crew

This young sailor's going to drown

This young man is goin' to die

Cursed as soon as he saw the sky

And the clouds are black as Hell

And as far as we can tell

This young man is goin' to die

He's off to do the Devil's dance

Waitin' deep in hand with the man

He's off to do the Devil's deed

And he'll never see the shoreline again

And he'll never see the shoreline again

The youngest captain the world's ever seen

Striking a lightning boat dream

Only seventeen, living far beyond his means

The youngest captain the world's ever seen

He's off to do the Devil's work

But to him it's a favor for a friend

He's off to learn the Devil's craft

But to him it's the only freedom for a man

Death is the only freedom for a man

Death is the only freedom for a man