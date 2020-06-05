شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس وكودي سيمبسون يمارسان رياضة المشى بالكمامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع جاست جيرد النجمة مايلي سايروس وكودي سيمبسون وهما يمارسان رياضة المشي لمسافات طويلة وذلك وهما مرتديان الكمامة وظهرت الثنائي في لوس أنجلوس وهما مرتديان الملابس الرياضية محافظين على قواعد الحماية من تفشي فيروس كورونا.
من جانب آخر قامت النجمة العالمية مايلي سايروس بدعم صديقها النجم كودي سيمبسون حيث قامت مايلي سايروس بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم "Captain's Dance With The Devil" والذي اطلقه كودي منذ عدة أيام علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، لكن في الحقيقة العمل لم يحقق النجاح المتوقع، فوصلت نسبة مشاهدته إلى 60 الف مشاهدة فقط بعد 4 أيام من إطلاقه، وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع كليبات نجوم الغناء بالعالم .
الكليب تم تصويره في المنزل حيث يتواجد كودي سيمبسون بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid-19" وتقول كلماته
This young sailor's gonna drown
This old ship is sinking down
And his chip's all black and blue
And he's murdered all his crew
This young sailor's going to drown
This young man is goin' to die
Cursed as soon as he saw the sky
And the clouds are black as Hell
And as far as we can tell
This young man is goin' to die
He's off to do the Devil's dance
Waitin' deep in hand with the man
He's off to do the Devil's deed
And he'll never see the shoreline again
And he'll never see the shoreline again
The youngest captain the world's ever seen
Striking a lightning boat dream
Only seventeen, living far beyond his means
The youngest captain the world's ever seen
He's off to do the Devil's work
But to him it's a favor for a friend
He's off to learn the Devil's craft
But to him it's the only freedom for a man
Death is the only freedom for a man
Death is the only freedom for a man
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