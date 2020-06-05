شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. لهذا السبب هنا الزاهد تعتذر لشقيقتها فرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هنا الزاهد شقيقتها فرح بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت هنا صورة مع شقيقتها عبر الاستورى على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت معتذرة لها لأنها ليست معها لتحتفل بها، وتمنت لها عاما سعيدا ووصفتها بأنها أجمل فتاة على وجه الأرض.

وكان أخر ظهور للفنانة هنا الزاهد فى مسلسل "الواد سيد الشحات"، للنجم أحمد فهمى، وغابت عن موسم دراما رمضان الماضى، وفضلت أن تركز فى السينما حالياً حيث استأنفت تصوير فيلمها الجديد مع الفنان أحمد حاتم والذى يحمل عنوان "الغسالة"، وأحداثه تدور فى إطار كوميدى لايت ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حميدة .

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.