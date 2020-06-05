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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الأولى.. تعرف على مشاركات محمد نجم السينمائية بعيدا عن المسرح والان مع تفاصيل الخبر
ورغم أن الفنان محمد نجم له العديد من المسرحيات الناجحة والتي اشتهر من خلالها، الا أن له العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا أيضا، حيث بدأ مشواره السينمائي منذ عام 1986 م، وقدم حتى وفاته ما يقرب من 15 فيلم سينمائى وتليفزيونى.
حققت معظم هذه الأفلام نجاح بكير على المستوى الجماهيرى، اذ تعلق البعض بالعديد منها، ومن أبرز هذه الأفلام، مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتى مع الزمان، حياة خطرة.
وبرز اسم محمد نجم بعدما أسس مسرحه الخاص ببداية السبعينات، وقدم عشرات المسرحيات ومنها : البلدوزر، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، النمر ، واحد لمون والتانى مجنون ، الكدابين أوى ، دول عصابة يابابا ، الأونطجى، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التى اشتهر فيها بإيفيه "شفيق يا راجل"، وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.
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