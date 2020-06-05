شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس رياضية.. كارينا كابور توجه رسالة إلى الدهون: عزيزتى استعدى للموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة كارينا كابور من أنجح النجمات في السينما الهندية خلال السنوات الأخيرة مما جعلها تحظي بجماهيرية كبيرة حول العالم، سواء بسبب موهبتها في التمثيل أو جمالها التي تتميز به، وبالتالي تحظي بمتابعة كيبرة على السوشيال ميديا وتفاعل كبير مع أي صورة تقوم بنشرها، .. كارينا كابور نشرت مؤخراً في أحدث صورة لها عبر حسابها علي موقع انستجرام، وعلقت عليها بتوجيه رسالة إلي الدهون!.



كارينا كابور

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حيث قالت : "عزيزتي الدهون، استعدي للموت"، وذلك في إشارة إلي نيتها التخلص من أي دهون لديها، هذا وقد تميزت خلال بجمالها المعتاد وارتداء ملابس رياضية لتعبر عن مدي استعدادها للتخلص من أي دهون زائدة في جسدها.

على جانب آخر تعد آخر أعمال النجمة الهندية كارينا كابور هو مشاركتها فى بطولة فيلم حمل اسم "Good Goodwz" والتي انتهت من تصويره فى وقت مبكر من العام الجاري 2020، حيث تشارك كارينا كابور فى بطولته مع نجوم مثل أكشاى كومار وكيارا أدفانى، وهو الفيلم الذى حظي بدعاية كبيرة أثناء فترة تصويره لما يتميز به من ضم نجوم كُثر يحظي كلاً منهم بشعبية عريضة ممن يعشقوا السينما الهندية فى بوليود.