شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد جمال، إن فكرة تقديم الدويتو مطروحة بالفعل لديه، مؤكدا أنها ليست متواجدة دائما بسبب تعدد طرح الألبومات الغنائية الفردية التي تأخذ وقتا كبيرا، وأكد أن الأمر يتعلق أيضا بالكلمات الجديدة، والقصة التي قد يتم رسمها بشكل جديد غير تقليدي وقد تكون مناسبة بين المطرب والمطربة.

وأضاف جمال لـ"الخليج 365" إنه يتمني عمل دويتو مع عدد من المطربين، حيث يوجد أصوات كتيرة مميزة سواء من نفس جيلي أو من الجيل القديم، على سبيل المثال آمال ماهر، وجنات، وشيرين عبد الوهاب، وأنغام، وأصالة، متمنيا أيضا عمل ديتو مع صابر الرباعي، مشيرا انه تعلم منه الكتير منذ الصغر، متمنيا بالغناء معه كما حدث في إحدي اللقاءات التليفزيون السابقة.

وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.

وطرح أحمد جمال أيضا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.