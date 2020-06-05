شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد جمال، إن فكرة تقديم الدويتو مطروحة بالفعل لديه، مؤكدا أنها ليست متواجدة دائما بسبب تعدد طرح الألبومات الغنائية الفردية التي تأخذ وقتا كبيرا، وأكد أن الأمر يتعلق أيضا بالكلمات الجديدة، والقصة التي قد يتم رسمها بشكل جديد غير تقليدي وقد تكون مناسبة بين المطرب والمطربة.
وأضاف جمال لـ"الخليج 365" إنه يتمني عمل دويتو مع عدد من المطربين، حيث يوجد أصوات كتيرة مميزة سواء من نفس جيلي أو من الجيل القديم، على سبيل المثال آمال ماهر، وجنات، وشيرين عبد الوهاب، وأنغام، وأصالة، متمنيا أيضا عمل ديتو مع صابر الرباعي، مشيرا انه تعلم منه الكتير منذ الصغر، متمنيا بالغناء معه كما حدث في إحدي اللقاءات التليفزيون السابقة.
وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.
وطرح أحمد جمال أيضا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.
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