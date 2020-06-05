شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال بـ 100 وش يهنئون آسر ياسين بمولوده "زين" خلال كواليس تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم آسر ياسين عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو، فى كواليس تصوير مسلسل "بـ 100 وش"، حيث يهنئه زملاءه، بمولوده الجديد الذى استقبله مؤخرا، "زين"، حيث علق آسر ياسين على الفيديو قائلا، "العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد 'زين آسر ياسين"

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.



اسر وعلا رشدى

Advertisements



اسر ياسين



جانب من الفيديو

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.