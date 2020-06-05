شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبد الله : كنت في اختبار مع خالد النبوي بمسلسل " لما كنا صغيرين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم الفنان حسن عبدالله في مسلسل " لما كنا صغيرين " الذي عرض في شهر رمضان ويعاد عرضه حاليا علي قناة 0n e شخصية الرائد عصام الوكيل وهو ضابط شرطة كان يخدم في الاسكندرية مع "ياسين " خالد النبوي، وبعد فترة استقال ياسين و ذهب إلى المحاماة و انتقل عصام من الإسكندرية الي القاهرة و يجمع عصام و يسن قضية مقتل نهي المتهم فيها شقيق خالد النبوي .

حسن عبد الله أوضح لليوم السابع أن شخصية يمثل نوع من الضباط المميزين في جهاز الشرطة المصرية فهو ضابط مباحث مجتهد لديه جانب انساني واضح في شخصيته و ملتزم بالقانون ولكن مهتم بروح القانون أيضاً وطوال الوقت يسعي للكشف عن الحقيقة بصرف النظر عن المحسوبيات او اي ضغوط.



فريق عمل مسلسل لما كنا صغيرين

وأشار حسن عبد الله : تم ترشيحي للشخصية من جانب الاستاذ محمد علي مخرج المسلسل و هذا هو ثالث عمل يجمعني مع هذا المخرج الذي احبه واتمني تكرار العمل معه لانه يهتم بالممثل ومقتنع بموهبتي وهذا يجعلني اجتهد أكثر واعمل في راحة نفسية وتحمل مسؤولية تجاه العمل بأن تركز و تخرج افضل ما عندك من مجهود كي تثبت انك عند حسن ظنه كمخرج .



الفنان حسن عبد الله في شخصية الرائد عصام

وأوضح عبد الله : والجدير بالذكر أنها المرة الثانية لي في العمل مع الاستاذ محمود حميدة بعد فيلم " يوم من الايام " و كم كنت مستمتع بالعمل مع الاستاذ حميدة هذه الخبرة الكبيرة و المدرسة المميزة و اتمني أن أكون خليفته و اتمني العمل معه مرة ثالثة و رابعة و خامسة ولي الشرف اني قد مثلت أمامه .

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حسن عبد الله وريهام حجاج

وأوضح أيضا : أما بالنسبة للدور فقد كان معظم مشاهدي بالمسلسل امام الممثل الكبير العالمي خالد النبوي وهذا كان له مردود كبير بداخلي فهذا الرجل ممثل من العيار الثقيل و يجعلك تمثل و انت في قمة تركيزك و في قمة الجدية فهو لا يشغله سوي الشخصية وعلاقتها بمن حوالها من شخصيات و تفاصيل وهذه الجدية الشديدة جعلتني ازيد في تركيزي و مراجعتي للشخصية فقد كنت دائما في اختبار كبير مع نجم له جمهوره مثل خالد النبوي .

وأكد حسن عبد الله علي انه كان في اختبار قائلا : الاختبار نتيجته أما نجاح مبهر أو سقوط الي القاع دون شفقه أو رحمه واعتقد انني قد نجحت في الاختباربداية من قول استاذ خالد النبوي لي بانني ممثل شاطر و نصائحه لي و التي أقر بأنها نصائح لممثل شاطر قادر علي إدراك هذه النصائح لتجعل منها اهم و اقوي واطراء الاستاذ محمود حميدة لي و لأدائي كانت أيضا شهادة مهمة .



حسن عبد الله مع خالد النبوي ومحمود حميدة

وقال أيضا : كل فريق العمل كان متميز والفنانة ريهام حجاج استمتعت بالعمل معها و نشأت بيننا صداقة و هي طاقة إيجابية عظيمة و لا تتأخر في اعطائك الدعم فهي مجتهدة بالعمل جدا و نجمة بمعني الكلمة وكثيرا ما كانت تدعمني و تثني علي أدائي و هذا كان يدفعني الي الافضل دائماً كما أن الجهة المنتجة وفرت للعمل كل ما يحتاجه والمؤلف ايمن سلامة كتب المسلسل بحرفية وتشويق جعل المشاهد متلهف لمعرفة أحداث العمل حتي آخر حلقة وهذا نجاح كبير للسيناريو وللإخراج .