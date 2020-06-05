الإعلان الرسمي لفيلم The Old Guard

متابعة بتجـــــــــرد: حقق أول تريلر تشويقى لفيلم الممثلة العالمية تشارليز ثيرون الجديد The Old Guard، مشاهدات وصلت إلى حوالى 2 ونصف مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه على الحساب الرسمى لشبكة نيتفلكس فى 21 مايو الماضى، على أن يطرح الفيلم فى 10 يوليو المقبل، ويدور الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.